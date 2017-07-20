Эксперт спрогнозировал подорожание перелетов из-за закона о провозе багажа

Отмена Госдумой обязательной нормы бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов приведет к подорожанию перелетов. Об этом гендиректор турсервиса Biletix Александр Сизинцев в четверг, 20 июля, заявил корреспонденту «Ленты.ру».

По мнению эксперта, авиакомпании, скорее всего, будут брать с данной категории пассажиров дополнительную плату за транспортировку багажа. Сизинцев добавил, что в 2017 году спрос россиян на путешествия уверенно восстанавливается. Этот фактор также подтолкнет перевозчиков к повышению стоимости их услуг, полагает Сизинцев.

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PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис положительно оценил принятый Думой закон. «Отмена гарантированного бесплатного места багажа — это мера по либерализации рынка. Авиакомпании, ориентируясь на потребности пассажиров, сами должны решать вопрос с лимитами», — заявил он.

Дзенис напомнил, что российские перевозчики начали вводить безбагажные тарифы зимой 2015 года, что существенно снизило средний чек на перелеты. По его словам, некоторые туристы узнавали о новых правилах только в аэропортах и там же вносили деньги за транспортировку своих вещей. Однако оплата этой услуги онлайн обходится в среднем на 60 процентов дешевле, чем в воздушной гавани, и составляет примерно 1,5 тысячи рублей, отметил эксперт.

Ранее в четверг стало известно, что нижняя палата парламента приняла в третьем, финальном чтении закон о необязательном бесплатном провозе багажа для части пассажиров. При этом для путешественников с возвратными билетами сохранили право безвозмездно транспортировать как минимум десять килограммов вещей.

