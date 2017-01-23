Суд повторно обязал авиакомпанию S7 бесплатно перевозить багаж

Арбитражный суд Москвы вновь обязал авиакомпанию S7 Airlines предоставить пассажирам с билетами по тарифу «Эконом базовый» право бесплатно перевозить до 10 килограммов багажа. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости.

Суд подтвердил законность соответствующего предписания Ространснадзора от 30 сентября 2016 года. Он отклонил претензии S7, требовавшей признать этот документ недействительным. В сентябре арбитраж также посчитал законным аналогичное предписание федеральной службы в адрес перевозчика по поводу багажа, датированное 31 марта.

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Ространснадзор осенью 2016 года установил, что условия тарифа «Эконом базовый» ухудшают качество обслуживания пассажиров. Согласно этим нормам, путешественники могут бесплатно провозить одно место ручной клади массой до 10 килограммов и габаритами не более 55×40×20 сантиметров. Остальные вещи они обязаны помещать в багажное отделение за деньги.

Между тем, согласно законам, пассажир вправе не только бесплатно провезти багаж массой 10 килограммов, но и ручную кладь в салоне. При этом вес клади не регламентирован. Таким образом, авиакомпания нарушает нормы Воздушного кодекса России и федеральных авиационных правил, решили в Ространснадзоре. Суд с доводами федеральной службы согласился.

В октябре 2016 года лоукостер «Победа» отказался перевозить в ручной клади женские рюкзаки вопреки соответствующему решению суда.