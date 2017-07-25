Минтранс разъяснил новые правила провоза телефонов в салонах самолетов

Министерство транспорта России пояснило, что пассажиры смогут бесплатно перевозить в салонах самолетов верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов в случае, если поместят их в ручную кладь. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает ТАСС.

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Как заявили в пресс-службе ведомства, речь также идет о папках для бумаг, зонтиках, тростях, букетах цветов, книгах и газетах, фотоаппаратах и видеокамерах. Максимальный вес ручной клади должен составлять пять килограммов, а не десять, как ранее, хотя может быть и увеличен по инициативе перевозчика.

С такими разъяснениями ведомство выступило после того, как выдвинуло предложение отменить бесплатный провоз в салоне воздушного судна телефонов и других вышеупомянутых вещей.

Данные изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) должны начать действовать после вступления в силу закона, аннулирующего норму бесплатной транспортировки багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. Этот документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом. Теперь его должен подписать президент России Владимир Путин.