Сенаторам предложат отклонить закон об отмене бесплатного багажа в авиации

Закон об отмене бесплатного провоза багажа при покупке авиабилетов может отклонить Совет Федерации. Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рекомендует сенаторам отправить на доработку этот закон на заседании 25 июля, сообщает РИА Новости.

Сенатор считает, что отмена обязательного провоза багажа в гражданской авиации приведет к подорожанию билетов и ухудшению положения граждан, что противоречит статье 55 конституции страны.

«Закон будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, выключающему "привычные" условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан», — сказал Клишас.

Он считает, что, прежде чем вводить такую норму, необходимо внести изменения в действующие авиационные правила. В частности, конкретизировать понятие «ручная кладь». Если этого не сделать, то, по мнению Клишаса, нормы ручной клади, которую можно будет бесплатно проносить на борт самолета, будут «стремиться к нулю».

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Закон об отмене обязательного бесплатного провоза багажа при покупке невозвратных билетов Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 20 июля. В настоящее время каждый пассажир любой российской авиакомпании может бесплатно провозить до 10 килограммов багажа.

Законопроект активно лоббируют российские авиаперевозчики, которые заверяют, что минимальные тарифы на билеты снизятся. Однако эксперты полагают, что дешевле перелет будет только для тех, кто летает вообще без багажа. Для пассажиров с багажом цены вырастут, уверены они.

При этом, согласно опросу, большинство российских авиапассажиров заявило о готовности платить дополнительный сбор за провоз багажа.