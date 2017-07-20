Большинство российских авиапассажиров согласилось доплачивать за багаж

Большинство российских авиапассажиров заявило о готовности платить дополнительный сбор за провоз багажа. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 20 июля.

Эксперты компании опросили 24,7 тысячи человек из 23 стран мира, в итоге подобный ответ дали 70 процентов респондентов из России. Десять процентов отказались доплачивать за багаж. Примерно столько же заявили, что летают только с ручной кладью.

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Кроме того, включение багажа в стоимость перелета считают важным 14 процентов опрошенных россиян. В целом по миру так ответили 18 процентов респондентов. Подобного мнения, в частности, придерживаются, по 24 процента итальянцев и австралийцев.

Также стало известно, что 65 процентов участников исследования из России никогда не платили за превышение допустимой нормы бесплатного провоза багажа. С 26 процентами такое случалось один-два раза в жизни, с пятью процентами — происходит довольно часто.

Схожая ситуация наблюдается с респондентами из Португалии. Там 69 процентов не платили за перевес багажа, 24 процента делали это всего пару раз. У четырех процентов такие расходы являются регулярными.

Ранее в четверг сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. Эксперт сервиса Biletix спрогнозировал, что такой шаг приведет к подорожанию перелетов.