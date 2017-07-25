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Матвиенко призвала наказать автора документа о провозе телефонов в ручной клади

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости наказать авторов нормативного акта Министерства транспорта, регулирующего провоз ручной клади в салоне самолета. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает «Интерфакс».

«Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?» — спросила она у присутствовавшего на заседании замглавы Минтранса Сергея Аристова.

Чиновник ответил, что автором является само ведомство. «Это безответственность. Сергей Алексеевич, прокомментируйте эти глупости, которые там написаны, если они имеют место», — потребовала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко призвала министерство больше «не допускать таких глупостей» и «наказать административно автора этого нормативного акта».

Ранее 25 июля Минтранс пояснил, что пассажиры смогут бесплатно перевозить в салонах самолетов верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов в случае, если поместят их в ручную кладь. Максимальный вес ручной клади должен составлять пять килограммов, а не десять, как ранее, хотя может быть и увеличен по инициативе перевозчика.

С такими разъяснениями ведомство выступило после того, как выдвинуло предложение отменить бесплатный провоз в салоне воздушного судна телефонов и других вышеупомянутых вещей.

Данные изменения в Федеральные авиационные правила должны начать действовать после вступления в силу закона, аннулирующего норму бесплатной транспортировки багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. Этот документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Теперь его должен подписать президент России Владимир Путин.

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