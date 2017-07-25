С пассажиров предложили брать деньги за провоз телефонов и зонтов в самолете

Министерство транспорта России предложило брать плату за провоз в салоне самолета верхней одежды пассажиров с невозвратными билетами. Такая информация опубликована на официальном портале нормативно-правовых актов.

Кроме того, чиновники исключили из списка вещей для бесплатного провоза на борту лайнера зонты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Максимальный вес ручной клади должен составлять пять килограммов, отметили в Минтрансе.

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Министерство также опубликовало список вещей, которые путешественники с невозвратными билетами могут взять на борт бесплатно (помимо ручной клади). В перечне остались дамские сумки, портплед (дорожный чехол) для костюма и детское питание.

Данные изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) начнут действовать после вступления в силу закона об отмене бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 20 июля. Теперь документ должны одобрить Совет Федерации и президент России Владимир Путин.

Данный закон также дает авиакомпании право устанавливать норму бесплатной транспортировки ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны быть такими, чтобы его могли разместить в салоне воздушного судна.

