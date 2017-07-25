Совет Федерации одобрил отмену бесплатного провоза багажа

Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров с невозвратными билетами. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает ТАСС.

Ранее в июле Госдума в третьем, окончательном чтении приняла данный документ. Для обладателей возвратных билетов сохраняется право бесплатно перевозить максимум 10 килограммов багажа.

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В понедельник, 24 июля, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что хочет порекомендовать сенаторам отправить этот закон на доработку. По мнению политика, отмена обязательного бесплатного провоза багажа в гражданской авиации приведет к подорожанию билетов и ухудшению положения граждан.

Упомянутый закон также дает авиакомпаниям право самим устанавливать норму безвозмездной транспортировки ручной клади. Но перевозчик при этом должен руководствоваться правилами, утвержденными Росавиацией.

Гендиректор компании Biletix Александр Сизинцев предположил, что отмена обязательной нормы бесплатного провоза багажа приведет к подорожанию перелетов. Пиар-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис положительно оценил данный закон, назвав его мерой по либерализации рынка авиаперевозок.