Бразильский турист погиб в Риме на глазах жены и друзей

Бразильский турист упал с моста возле замка Святого Ангела в Риме и разбился о набережную Тибра. Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на глазах сотен туристов. Об этом во вторник, 30 января, сообщило издание The Local.

29-летний Адам Конехо (Adam Conejo) сидел на ограждении набережной Тибра, общался с женой и друзьями, а затем неудачно обернулся и потерял равновесие. Он упал с высоты нескольких метров и получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.

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Тибр в центе Рима окружен каменными стенами высотой около десяти метров, чтобы предотвратить возможные подтопления. Местные власти инициируют установку защитного ограждения чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, которые и ранее имели место.

Так, в 2013 году насмерть разбился, упав с набережной, американский студент, а в 2015 — 22-летний мужчина из Германии. Оба инцидента произошли в ночное время, есть подозрение, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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