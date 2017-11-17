Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане

В Индии разбился на параплане бизнесмен из Тюмени. Сообщение о гибели Сергея Засекина опубликовало Rambler News Service.

Мужчина погиб 15 ноября в деревне Бир в Гималаях, одном из самых популярных мест среди парапланеристов в осенний сезон. Ему было 46 лет, у него остались жена и двое детей.

По словам одного из членов группы парапланеристов, экстремал мог потерять сознание в воздухе от перегрузки из-за слишком высокой скорости. «Судя по показаниям прибора, Сергей попал в очень сильный восходящий воздушный поток, предположительно купол параплана выплюнуло из потока вбок — и купол свалился в глубокую спираль», — отметил он.

Судя по измерительному прибору, скорость параплана была 17 метров в секунду, притом что его нетравматичная скорость — 6-7 метров в секунду. Парапланерист не воспользовался запасным парашютом.

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Тело погибшего перевезут в Тюмень.

В конце сентября российский турист Илья Иванов попал в больницу после полета на параплане в Турции. Его парашют внезапно закрылся, и он упал с высоты 70 метров на каменистую почву. У него были зафиксированы множественные переломы и сильное кровотечение.