Российский турист попал в больницу после полета на параплане в Турции

В Турции российский турист попал в больницу после полета на параплане. Инцидент произошел накануне в районе курортного поселка Олюдениз, сообщает в воскресенье, 24 сентября, Hurriyet Daily News.

Пострадавший Илья Иванов собирался совершить полет с горы Бабадаг, однако его парашют внезапно закрылся, и мужчина упал на каменистую землю с высоты 70 метров. На место происшествия сразу же прибыли врачи скорой помощи, которые доставили мужчину в больницу города Фетхие.

Состояние Иванова оценивается как критическое, у него зафиксированы множественные переломы и сильное кровотечение.

В начале сентября сообщалось, что россиянин впал в кому после серьезной аварии в Турции. Инцидент произошел на курорте Аланья в провинции Анталья. В предпоследний день отпуска Дмитрий Филиппов из Ижевска решил прокатиться на арендованном скутере, но во время поездки он столкнулся с автобусом. Мужчина получил многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него оказалось пробито легкое.