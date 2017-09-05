Российский турист впал в кому после аварии в Турции

Россиянин впал в кому после серьезной аварии в Турции. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел несколько дней назад на курорте Аланья в провинции Анталья. Дмитрий Филиппов из Ижевска приехал туда с супругой и 13-летним сыном.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

В предпоследний день отпуска мужчина решил покататься по городу на взятом напрокат скутере. Во время поездки он столкнулся с автобусом. В результате мужчина получил многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Кроме того, у него оказалось пробито легкое.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где его оперировали в течение шести часов. Сейчас Филиппов находится в коме.

Турецкая полиция считает виновным в ДТП водителя автобуса. Он был помещен под домашний арест. Следователи хотят возбудить уголовное дело, но для этого им необходимо заявление пострадавшего.

Адвокат семьи будет отстаивать право супруги Дмитрия на подачу этого документа в полицию. В настоящее время женщина собирает деньги на лечение мужа, так как страховка не покроет все медицинские расходы.

В начале августа жительница Сургута впала в кому во время отдыха в Анталье. В конце того же месяца Кристина Максимюк скончалась в московской больнице.