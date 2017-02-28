Два российских подростка впали в кому после ДТП в Таиланде

Двое россиян в возрасте 14 и 16 лет попали в реанимацию после аварии на курорте Паттайя в Таиланде. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

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По данным консульского отдела посольства России в азиатском королевстве, ДТП произошло 23 февраля. Подростки — брат и сестра — ехали на мотороллере, когда на перекрестке их сбил автобус.

Оба россиянина получили серьезные травмы и были доставлены в местную больницу. Пострадавшие находятся в коме, врачи борются за их жизнь.

Как рассказал заведующий консульским отделом Владимир Соснов, подростки вместе с родителями долгое время проживают в Таиланде, так что эвакуация пострадавших в Россию не потребуется. Лечение будет продолжено в Паттайе.

В середине февраля автомобиль сбил 74-летнюю россиянку на этом таиландском курорте. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП.