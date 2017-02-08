Российского туриста в Таиланде насмерть сбил мотоциклист

Российский турист, которого сбил мотоцикл в Паттайе (Таиланд), скончался от полученных травм. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает газета Bangkok Post.

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Инцидент произошел ночью, когда 25-летний мужчина вместе с двумя друзьями переходил дорогу, направляясь к пляжу. Мотоцикл с двумя иностранцами врезался в него на большой скорости.

В результате столкновения водитель транспортного средства и пассажир упали на землю. Они получили серьезные травмы. Россиянин скончался на месте ДТП.

Прибывшие медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего их отправили в больницу. Личности этих людей и их гражданство не уточняются. Полиция занимается расследованием инцидента.

В январе туристка из России скончалась от травм, полученных в результате ДТП. Людмила Грязнова, сбитая мотоциклистом на острове Пхукет, умерла в больнице спустя три дня после наезда.