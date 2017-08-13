Российская туристка впала в кому в Турции

Жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Анталья. Об этом РИА Новости сообщила сестра туристки Надежда Гуменюк.

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. Сейчас она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию.

«Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства», — отметила Гуменюк.

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Она добавила, что в главном управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль. «Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь», — подчеркнула собеседница агентства.

В свою очередь в генконсульстве России в Анталье ТАСС сообщили, что дипломаты ведут переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками для решения вопроса о транспортировке 34-летней туристки. «Проблема в том, что Максимюк должна вылететь в Россию уже в понедельник, билет на руках у сестры, которая вместе с ней приехала на отдых с ребенком в Турцию», — отметили в дипмиссии.

В мае житель Сургута Иван Цивка, находясь на отдыхе в Анталье, получил черепно-мозговую травму. Мужчина двое суток был в коме. Придя в сознание, он не смог вспомнить обстоятельства произошедшего. В России он в настоящее время проходит курс реабилитации, уточняет РИА Новости.