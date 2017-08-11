В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции

Решение российских властей признать небезопасным отдых в Турции является важным, оно было принято оперативно. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 августа, рассказали эксперты турсервиса «Туту.ру».

Как пояснили специалисты, пока не было официального предупреждения насчет поездок в Турцию, граждане не могли аннулировать путевку и получить в полном объеме отданные за нее средства. Теперь же россияне вправе отказаться от туров в республику или же сменить направление отдыха, не компенсируя фирме уже понесенные ей расходы.

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В «Туту.ру» прогнозируют, что таким образом поступят многие путешественники. В компании уже зафиксировали увеличение количества звонков от клиентов насчет возможности аннулирования путевок в Турцию или их перебронирования. «У людей появляется выбор. Сезон еще не закончился, на других курортах есть места», — отметили представители сервиса.

Эксперты также напомнили, что вирус Коксаки в основном поражает несовершеннолетних. «Учитывая, что основной контингент туристов в Турции — это семьи с детьми, можно сказать, что данные меры касаются почти каждого нашего путешественника», — подчеркнули в «Туту.ру».

Ранее 11 августа Ростуризм предупредил, что отдых в Турции может быть сопряжен с угрозой для здоровья из-за участившихся случаев заболевания вирусом Коксаки на курортах республики. Такую информацию федеральное агентство получило от Роспотребнадзора. Это ведомство, в свою очередь, признало опасными для туристов условия у берегов города Аланья в турецком регионе Анталья.