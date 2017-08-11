Россия признала часть побережья в Анталье небезопасной для туристов

Роспотребнадзор признал, что условия в районе залива у турецкого города Аланья в провинции Анталья являются небезопасными для туристов. Об этом в пятницу, 11 августа, источник в федеральной службе сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, данное решение согласовано с МИД России. Соответствующий документ был направлен в Ростуризм.

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Ранее СМИ рассказали о росте числа российских путешественников в Турции, заболевших вирусом Коксаки.

Во вторник, 8 августа, стало известно, что Роспотребнадзор организовал горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки в Турции. В ведомстве также заявили, что запросили у властей республики сведения об эпидемиологической ситуации в стране, но ответа пока не получили.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что отдыхающие начали обращаться в агентства с просьбой отменить путевки в Турцию из-за новостей о якобы имеющей там место эпидемии. Сами туроператоры сообщили, что случаев массового заражения вирусом Коксаки среди россиян не зафиксировали.

Информацию об эпидемии в Турции в понедельник, 7 августа, распространил РЕН ТВ. По данным телеканала, десятки путешественников по причине болезни вынуждены были прервать отпуск и вернуться домой.

