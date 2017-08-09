Туроператоры опровергли слухи об эпидемии Коксаки в Турции

Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди российских путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Такую информацию в среду, 9 августа, публикует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Компании фиксируют лишь единичные инциденты такого рода, происходящие с их клиентами. При этом туристы ежегодно заражаются вирусом Коксаки в пик сезона отпусков как на курортах Турции, так и на других пляжных направлениях, поясняют в АТОР.

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«У нас нет обращений с просьбой прервать отдых или переселить в другой отель», — заявила представитель туроператора Coral Travel. В «TUI Россия» отмечают, что текущим летом к ним поступало лишь несколько запросов о досрочном возвращении из Турции.

Клиенты туроператоров «Библио-Глобус» и НТК «Интурист» этим летом также не обращались с просьбой прервать отпуск или запросом об аннуляции путевки. По данным Pegas Touristik, количество отказов от путешествий в Турцию среди клиентов фирмы находится в пределах статистической нормы.

Об эпидемии в этой стране не свидетельствуют и данные от страховых компаний. По информации «Ингосстраха», за июнь-июль текущего года в курортных турецких регионах было зарегистрировано 10 случаев заражения вирусом Коксаки.

Во вторник, 8 августа, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала о том, что отдыхающие начали просить компании отменить забронированные ими путевки в Турцию из-за новостей о якобы имеющей место эпидемии. Днем ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о росте числа россиян, заразившихся вирусом Коксаки во время пребывания на курортах республики.

