Россияне начали отказываться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

Россияне начали обращаться в турфирмы с просьбой отменить забронированные путевки в Турцию из-за новостей о вирусе Коксаки в стране. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает «Интерфакс».

«Агентства отказывают, причем на законных основаниях, так как нет официальных подтверждений эпидемии, в том числе от Роспотребнадзора или Ростуризма», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Она напомнила, что в данном случае путешественники обязаны будут выплатить штраф за аннулирование тура по своей инициативе. По ее словам, чем ближе дата отъезда, тем выше будет неустойка. «И уже сейчас те, кто должен ехать в ближайшие дни, налетают практически на 100-процентный штраф», — сказала Тюрина.

Эксперт добавила, что граждане также интересуются возможностью смены направления отдыха. Однако для этого также сначала нужно отменить путевку в Турцию и заплатить пеню.

Ранее во вторник стало известно, что Роспотребнадзор организовал горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки в Турции. В федеральной службе также заявили, что направили запрос властям этой страны об эпидемиологической ситуации, но ответа пока не получили.

В понедельник, 7 августа, телеканал РЕН ТВ распространил информацию о росте числа российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. Власти курортной провинции Анталья опровергли эту информацию.

Вирус Коксаки — энтеровирус, перед которым особенно уязвимы маленькие дети. Он передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Способен поражать многие органы и ткани человека.

