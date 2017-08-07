Телеканал узнал о росте числа заразившихся в Турции вирусом Коксаки россиян

В Турции растет число российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РЕН ТВ.

Болезнь сопровождается 40-градусной температурой, сыпью по всему телу и сильным обезвоживанием. Как отмечает телеканал, десятки туристов по этой причине вынуждены были прервать отпуск и вернуться домой.

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В то же время власти Антальи опровергли информацию о распространении вируса, передает РИА Новости. «Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет», — подчеркнул глава дирекции культуры и туризма турецкой провинции Анталья Ибрагим Аджар.

По словам чиновника, текущим летом в Анталье был зафиксирован один случай, когда члены семьи туристов с Украины, предположительно, заразились этим вирусом. Путешественники добровольно прервали свой отпуск и вернулись на родину.

Аджар добавил, что власти провинции связались с отелем, в котором произошел инцидент, и получили от гостиницы подробный отчет об этом. Руководитель дирекции заверил, что угрозы распространения вируса нет.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Он может поражать кожу и слизистые оболочки, влиять на сердце, печень, поджелудочную железу, вызывать диарею и общую интоксикацию организма.

