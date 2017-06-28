Названо самое распространенное заболевание у российских туристов

Россияне во время отпусков за рубежом чаще всего заболевают лихорадкой денге. Об этом в среду, 28 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

По словам главного санитарного врача страны, за последние два года почти 400 случаев лихорадки денге было зафиксировано у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминканы, Шри-Ланки и Мальдивской Республики.

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На втором месте по распространенности — малярия. За 2015-2016 года было замечено 296 случаев заболевания путешественников, побывавших в ряде стран Азии и Африки, добавила Попова. По словам руководителя Роспотребнадзора, чтобы снизить риск заражения, нужно «не дать комару атаковать».

Попова также рассказала о том, что заболевания чумой были зафиксированы в 2016 году в десяти странах мира. Чиновница пояснила, что речь идет о Мадагаскаре, Танзании, Уганде, некоторых государствах Азии. Болезнь не обошла стороной и США. Последние десятилетия там ежегодно отмечается от 5 до 16 случаев чумы.

Ранее в июне Роспотребнадзор предупредил отдыхающих о том, что в Мьянме наблюдается самая крупная с 2010 года вспышка лихорадки денге.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием. Оно вызывает (помимо лихорадки) интоксикацию, боли в мышцах и суставах, сыпь, приводит к увеличению лимфатических узлов.