Россиян предупредили о вспышке гепатита А среди европейских геев

Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке в Европе гепатита А. Документ опубликован на сайте федерального ведомства.

Отмечается, что, по информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в ЕС с июня 2016 года по 28 апреля 2017 года было зарегистрировано 674 случая заражения гепатитом А, среди них 631 инфицированный — мужчины. «В эпидемический процесс преимущественно вовлечены мужчины, имеющие секс с мужчинами. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии», — уточняет Роспотребнадзор.

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На данный момент европейские специалисты проводят мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания. Отмечается, что речь идет о вакцинации групп риска, лабораторных исследованиях и санитарно-просветительской работе.

Ведомство попросило российских путешественников учитывать данную ситуацию при планировании поездок в ЕС.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени. Ежегодно в мире вирусом инфицируется около 10 миллионов человек. Инкубационный период составляет от двух до шести недель.

В середине апреля с предупреждением о вспышке гепатита А в Европе выступил Ростуризм. Чиновники рекомендовали гражданам соблюдать правила гигиены в зарубежных поездках, а также мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу.