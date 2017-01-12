Таиланд включили в список опасных из-за вируса Зика стран

Популярный у российских туристов Таиланд попал в список стран, где высока вероятность заразиться вирусом Зика. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным федеральной службы, в 2016 году в азиатском королевстве было зафиксировано 713 случаев заболевания лихорадкой Зика.

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В составленный организацией перечень вошли 62 страны. Туда, в частности, включили такие востребованные среди отдыхающих страны, как Вьетнам, Багамские Острова, Доминиканскую Республику, Кубу, США и другие государства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в общей сложности в 2016 году во всех странах в списке было выявлено 178 297 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Зика.

В сентябре 2016 года у семейной пары, вернувшейся в Россию с отдыха в Доминикане, обнаружили этот вирус. Туристов удалось успешно излечить.

Вирус Зика переносится комарами и вызывает у людей сыпь, боль в суставах и голове, лихорадку и другие симптомы. Заболевание обычно легко переносится, однако оно опасно для беременных. Дело в том, что инфекция может привести к тяжелым нарушениям в развитии эмбрионов.

