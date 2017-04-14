Туристам напомнили о правилах гигиены из-за вспышки гепатита А в Европе

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило путешественников о вспышке гепатита А в 13 странах Европы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщается на сайте организации.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

В данной ситуации чиновники порекомендовали гражданам соблюдать правила гигиены в зарубежных поездках, а также мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу.

Ранее в пятницу об эпидемии в Европе уведомил Роспотребнадзор. Как подчеркнули в федеральной службе, наибольшее количество случаев заболевания фиксируется среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Вспышка гепатита затронула Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию и другие государства.

Гепатит А — это острое инфекционное заболевание печени. Соответствующий вирус передается через зараженную пищу и воду. У гепатита А нет хронической стадии, он не приводит к постоянным повреждениям печени. Второй раз человек не может заразиться этим вирусом.