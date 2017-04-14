Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гепатита А в Европе среди гомосексуалистов

Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гепатита А в 13 странах Европы. Как отмечается на сайте ведомства, наибольшее число случаев заболевания отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

В федеральной службе уточнили, что с февраля 2016 года зафиксировано более 330 заболеваний гепатитом А. Случаи обращения к врачам зафиксированы в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании. Отмечается, что европейские специалисты проводят необходимые работы по локализации и ликвидации очага, включая вакцинацию групп риска и проведение санитарно-просветительской работы.

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок.

Гепатит A — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое соответствующим вирусом, который передается через зараженную пищу и воду. У него нет хронической стадии и оно не провоцирует постоянных повреждений печени. После того, как инфекция проникает в организм, иммунная система начинает вырабатывать необходимые антитела. Переболев гепатитом А однажды, человек больше не заражается им.

Чтобы предотвратить инфекцию, необходимо сделать прививку. Вакцина против вируса гепатита A считается эффективной для профилактики по всему миру.