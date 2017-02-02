Россиян предупредили о свинке в США

Ростуризм предупредил направляющихся в США путешественников о вспышках инфекционных заболеваний в стране. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщается на сайте федерального агентства.

По информации Роспотребнадзора, с декабря 2016 года по настоящее время в пяти округах штата Вашингтон (Кинг, Спокан, Пирс, Снохомиш, Якима) наблюдается подъем заболеваемости эпидемическим паротитом (свинка).

В общей сложности зарегистрировано более 300 заразившихся человек. При этом наибольшее число пострадавших приходится на округ Кинг, отметили в Ростуризме.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Кроме того, с декабря в округе Дуглас в штате Колорадо более 200 человек заразились норовирусной инфекцией. Ростуризм призвал направляющихся в США путешественников учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в стране.

Эпидемический паротит, или свинка, — острая вирусная инфекция. Заболевание проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью. Поражаются слюнные железы, поджелудочная железа.

Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция. Симптомы заболевания: рвота, понос, повышение температуры.

В январе стало известно о смерти двух российских туристов, заболевших малярией на отдыхе в индийском штате Гоа.