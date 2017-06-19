Российских туристов предупредили о масштабной эпидемии в Мьянме

Роспотребнадзор предупредил о самой крупной с 2010 года вспышке лихорадки денге в Мьянме. Такая информация опубликована на сайте федеральной службы в понедельник, 19 июня.

По данным Министерства здравоохранения Мьянмы, с января в стране зарегистрировано почти 1,5 тысячи случаев заболеваний лихорадкой денге. При этом восемь из них закончились летальным исходом.

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Власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры, чтобы сдержать распространение комаров, являющихся переносчиками инфекции. Роспотребнадзор призывает туристов учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Его симптомами (помимо лихорадки) являются интоксикация, боли в мышцах и суставах, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Может вызывать различные осложнения, в частности энцефалит, менингит, психоз и другие проблемы со здоровьем.

В мае Роспотребнадзор уведомлял о вспышке гепатита А в Европе. По данным ведомства, в основном от эпидемии пострадали мужчины нетрадиционной ориентации.

