Треть российских туристов заявила об отсутствии страха перед эпидемиями

Почти треть (28 процентов) российских туристов в ходе опроса заявили, что не предприняли бы никаких действий, узнав об эпидемии в стране, куда собираются на отдых. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «РоссТур», поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 26 мая.

Эти респонденты не стали бы делать прививку перед поездкой или вовсе отказываться от путешествия. В то же время 42 процента опрошенных заявили, что стали бы больше внимания уделять гигиене. Кроме того, 16 процентов выбрали бы другую страну для отдыха, а 14 процентов сделали бы прививку.

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Также выяснилось, что подавляющее большинство — 92 процента — не знает, что о вспышках заболеваний за рубежом регулярно информирует россиян Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В общей сложности специалисты «РоссТур» опросили около 900 организованных путешественников из разных регионов страны.

25 мая Роспотребнадзор предупредил о вспышке заболеваемости корью в ряде стран Европы, в частности в Чехии, Италии, Венгрии и других государствах. Ранее в этом же месяце федеральная служба сообщала об эпидемии гепатита А в данном регионе.

