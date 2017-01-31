Определены наиболее безопасные для российских туристов страны Европы

Германия возглавила рейтинг стран Европы, в которых российские туристы реже всего обращались за медицинской помощью в 2016 году. Об этом сообщается в пресс-релизе страховой компании «Согаз», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 31 января.

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Средняя частота обращений путешественников к врачам в Германии в связи с болезнями, травмами, пищевыми отравлениями и другими проблемами со здоровьем составила 0,85 процента. На втором месте рейтинга из десяти позиций — Эстония (0,86 процента), замыкает тройку Сербия с результатом в 1,19 процента.

Четвертая и пятая строчки достались Чехии и Бельгии соответственно. Во вторую половину списка вошли Словакия, Венгрия, Латвия, Польша и Италия.

В общей сложности были проанализированы почти две тысячи обращений за медицинской помощью в 28 европейских странах.

В августе 2016 года лидером аналогичного рейтинга безопасных государств оказалась Эстония, Германия тогда заняла третье место.

