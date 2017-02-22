Названы наиболее распространенные болезни российских туристов

Заболевания дыхательной системы стали наиболее распространенной проблемой со здоровьем у россиян, путешествующих по стране. Об этом сообщает портал Tourprom.ru.

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По данным «АльфаСтрахования», в 2016 году 30 процентов владельцев медицинских полисов, отдыхавших в России, обратились в компанию по такому поводу. Туристов, в частности, беспокоили бронхиты, трахеиты, ларингиты и синуситы.

На втором месте оказались различные травмы: почти 21 процент обратившихся за помощью россиян получали переломы, раны и растяжения связок.

Замыкают тройку проблемы с зубами. Около 12 процентов туристов обращались к стоматологам в прошлом году. Четвертое место досталось неполадкам с желудочно-кишечным трактом, пятое — инфекционным заболеваниям.

По данным страховой компании «Согаз», Германия оказалась страной, в которой российские туристы реже всего обращались за медицинской помощью в 2016 году.

