Число сбитых у Москвы беспилотников достигло 35

Собянин: На подлете к Москве сбиты два беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Таким образом, число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников достигло 35.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин. Других подробностей глава города не привел.

Ранее стало известно об ударе беспилотников ВСУ по подмосковной Истре. Жертвами атаки стали три человека, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.