Сестру умершего сенатора Грэма назначили на его место

Губернатор Южной Каролины назначил на место умершего сенатора Грэма его сестру Дарлин

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) его младшую сестру Далин. Трансляцию вел телеканал Fox News.

62-летняя Дарлин Грэм станет временным сенатором от штата до конца срока полномочий ее покойного брата.

«Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», — заявил Макмастер. Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за оказанную честь.

Назначить сестру Грэма на должность временного сенатора рекомендовал ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, назначение Дарлин на место покойного брата в Сенате могло бы стать потрясающей данью уважения Линдси Грэму.

