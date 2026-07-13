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23:53, 13 июля 2026Мир

Сестру умершего сенатора Грэма назначили на его место

Губернатор Южной Каролины назначил на место умершего сенатора Грэма его сестру Дарлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) его младшую сестру Далин. Трансляцию вел телеканал Fox News.

62-летняя Дарлин Грэм станет временным сенатором от штата до конца срока полномочий ее покойного брата.

«Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», — заявил Макмастер. Дарлин Грэм поблагодарила губернатора за оказанную честь.

Назначить сестру Грэма на должность временного сенатора рекомендовал ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, назначение Дарлин на место покойного брата в Сенате могло бы стать потрясающей данью уважения Линдси Грэму.

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