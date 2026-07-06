Россиянка раскрыла отношение к сходству со ставшим мемом футболистом Холанном

Модель Костромитина сначала обижалась на слова о сходстве с футболистом Холанном

Российская модель Анастасия Костромитина раскрыла отношение к сходству со ставшим мемом норвежским футболистом Эрлингом Холанном. Ее комментарий публикует Life.ru.

По словам 24-летней москвички, впервые на ее сходство с нападающим сборной Норвегии обратила внимание ее знакомая четыре года назад. Затем на данный факт стали указывать друзья и родственники. При этом изначально девушке было обидно слышать подобные заявления, однако впоследствии она с юмором отнеслась к сложившейся ситуации.

«Сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть», — заявила манекенщица.

Ранее в июле Анастасия Костромитина повторила завирусившиеся фото и видео с Холанном и взорвала соцсети.