Российских путешественников предупредили об угрозе для здоровья в Турции

Ростуризм предупредил путешественников, что поездки в Турцию могут быть сопряжены с угрозой для здоровья в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки в этой стране. Такая информация в пятницу, 11 августа, публикуется на сайте федерального агентства.

В ведомстве отметили, что получили подобные данные от Роспотребнадзора. Вместе с тем ситуация не требует срочной эвакуации туристов из Турции, пояснили чиновники.

В таких условиях путешественник может на законных основаниях потребовать изменить направление поездки или ее сроки, обратили внимание в федеральном агентстве. Гражданин также вправе отказаться от забронированного тура в Турцию и потребовать вернуть деньги за него. При этом компания не сможет удержать уже понесенные расходы из выплаченной клиентом суммы.