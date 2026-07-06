Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

Эксперт Джерелиевский: Атаковавшие НПЗ в Омске дроны могли запустить из Казахстана

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие НПЗ в Омске, могли запустить с территории Казахстана. Об этом заявил военный эксперт Борис Джерелиевский, чьи слова приводит aif.ru.

Он подчеркнул, что беспилотники могут долететь от Украины до Омска, но в таком случае их боевая часть будет небольшой, так как весь объем нагрузки придется на горючее.

«Тут, возможно, речь идет о стартовых площадках на территории Казахстана. В пользу этой версии говорит то, что там уже находили обломки дронов», — пояснил он, отметив, что Украина может использовать казахстанские степи для запуска дронов, которые завозит туда тайно.

О том, что украинские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Омске, ранее сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, системы противовоздушной обороны уничтожили большую часть дронов.