Названы самые опасные электрические приборы в доме

BGR: Обогреватели и пауэрбанки посоветовали не оставлять в розетке на ночь

Журналисты издания BGR перечислили гаджеты и бытовые устройства, которые нельзя оставлять на зарядке без присмотра. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы рассказали, что большинство электрических приборов оснащено несколькими степенями защиты, что позволяет круглые сутки безопасно пользоваться ими. Однако специалисты назвали устройства, которые по определенным причинам они считают самыми опасными в доме и не советуют оставлять их подключенными к розетке на ночь.

В первую очередь журналисты выделили обогреватели. Подобные приборы потребляют достаточно много энергии и при неправильной эксплуатации могут быстро загореться. Не меньшую опасность несут грелки и электрические одеяла: «Правильное использование электрического одеяла заключается в предварительном нагреве постели, а не в поддержании тепла в течение всей ночи». Также специалисты рекомендовали не оставлять подключенными к розетке пауэрбанки, так как литий-ионные батареи, на основе которых они работают, бывают довольно нестабильными.

В заметке говорится, что опасно оставлять без присмотра зарядные устройства для смартфонов неизвестных марок. То же самое касается и аккумуляторов для беспроводных инструментов. В заключение авторы рекомендовали отключать от сети мелкую кухонную технику, так как она может сломаться при коротком замыкании или скачке напряжения.

Ранее журналисты издания BGR посоветовали не ставить влажный смартфон на зарядку. По словам авторов медиа, кроме поражения током, влага может стать причиной коррозии и выхода телефона из строя.