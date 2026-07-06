Опасность зарядки мокрого смартфона описали

Мокрый смартфон призвали тщательно высушить перед зарядкой, чтобы не допустить его поломки

Перед тем, как заряжать упавший в воду смартфон, нужно просушить девайс и выждать определенное время. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа отметили, что на отдыхе или в быту пользователи телефонов довольно часто роняют свои устройства в воду. Авторы отметили, что нужно быть особенно осторожным во время зарядки мокрого аппарата: если девайс недостаточно хорошо просох, то можно получить удар током или вывести смартфон из строя.

В качестве примера специалисты взяли iPhone и сослались на официальное руководство Apple. В материале описываются последствия зарядки влажного устройства — коррозия металлических деталей или даже необратимые повреждения смартфона и зарядных аксессуаров. В этой связи пользователям посоветовали дождаться, чтобы гаджет высох полностью. При этом Apple разрешает пользоваться беспроводной зарядкой, если задняя панель аппарата сухая.

По словам журналистов BGR, на полную просушку телефона может уйти от 30 минут до суток. Если аппарат сильно намок, то специалисты посоветовали вытряхнуть жидкость из зарядного порта постукиванием девайса по ладони, а затем оставить сохнуть в хорошо проветриваемом месте. В заметке говорится, что категорически запрещено пользоваться сжатым воздухом или феном — так можно повредить устройство.

В заключение авторы отметили, что во многих устройствах при подключении мокрого смартфона к зарядке может появиться ошибка «Обнаружена жидкость в разъеме».

В начале июля CNet рассказали, что смартфоны, даже имеющие высокий рейтинг водонепроницаемости, нельзя умышленно погружать под воду без защиты. По словам авторов, заводская гарантия устройства не покрывает повреждения от попадания влаги под корпус.