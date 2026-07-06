Россиянка на велосипеде отправилась в путешествие до Китая и поделилась опытом

Россиянка Мария Ос на велосипеде отправилась в путешествие до Шанхая и поделилась опытом

Жительница Санкт-Петербурга Мария Ос на велосипеде отправилась в путешествие до Китая и поделилась опытом. Ее комментарий публикует 78.ru.

Россиянка рассказала, что начала свой путь 1 июня и уже преодолела две тысячи километров. Так, ей удалось проехать Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Сейчас Ос находится между Тюменью и Омском, впереди дорога до Шанхая и еще 10 тысяч километров. Уточняется, что остаток пути до упомянутого города займет все лето.

По словам путешественницы, по дороге она столкнулась с трудностями. В Вязниках петербурженка упала, повредила руку и на шесть часов потеряла память. Однако она не стала останавливаться и продолжила ехать, восстановившись за пару дней. «Сложностей особых нет, ГАИ не мешает, говорят быть аккуратней. Все встречают доброжелательно, помогают», — поделилась Ос.

Девушка также уточнила, что ночует в гостиницах или у местных жителей — в палатке она спать не любит. На еду в кафе при этом уходит около 300 рублей в день. Вместе с тем Ос подчеркнула, что деньги на такое путешествие она зарабатывала и копила.

«Я не знаю, получится ли у меня проехать такое расстояние. Но я и никогда не узнаю, если не попробую», — заключила россиянка.

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