Россиянин преодолел на сапборде 2,5 тысячи километров по Амуру

Житель Читы проплыл 2,5 тысячи на сапе по реке Амур

Российский путешественник Юрий Скоробогатов преодолел на сапборде 2,5 тысячи километров по Амуру в рамках экспедиции, повторяющей маршруты казаков-первопроходцев. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале «Записки Туриста».

Директор Центра развития туризма Забайкальского края, который за 2025 год прошел более тысячи километров по рекам Хилок и Селенга до Байкала, стартовал 29 апреля из поселка Лесной Городок под Читой. Его конечная цель — добраться до Охотского моря в Николаевске-на-Амуре, а общая протяженность маршрута по рекам Ингода, Шилка и Амур составляет около четырех тысяч километров. По замыслу путешественника, на весь путь уйдет около ста дней.

Помимо исторической миссии, Скоробогатов намерен побить рекорд по самой длинной дистанции на сапборде, принадлежащий Стасу Вулканову, который проплыл 3,5 тысячи километров по Волге. Он уже связался с Международной книгой рекордов «Интеррекорд» для фиксации достижения. В случае благоприятных условий он не исключает возможности продлить заплыв до Владивостока, что увеличит маршрут до шести тысяч километров.

Ранее спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. 26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая.