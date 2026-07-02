Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:13, 2 июля 2026Моя страна

Россиянин преодолел на сапборде 2,5 тысячи километров по Амуру

Житель Читы проплыл 2,5 тысячи на сапе по реке Амур
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Российский путешественник Юрий Скоробогатов преодолел на сапборде 2,5 тысячи километров по Амуру в рамках экспедиции, повторяющей маршруты казаков-первопроходцев. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале «Записки Туриста».

Директор Центра развития туризма Забайкальского края, который за 2025 год прошел более тысячи километров по рекам Хилок и Селенга до Байкала, стартовал 29 апреля из поселка Лесной Городок под Читой. Его конечная цель — добраться до Охотского моря в Николаевске-на-Амуре, а общая протяженность маршрута по рекам Ингода, Шилка и Амур составляет около четырех тысяч километров. По замыслу путешественника, на весь путь уйдет около ста дней.

Помимо исторической миссии, Скоробогатов намерен побить рекорд по самой длинной дистанции на сапборде, принадлежащий Стасу Вулканову, который проплыл 3,5 тысячи километров по Волге. Он уже связался с Международной книгой рекордов «Интеррекорд» для фиксации достижения. В случае благоприятных условий он не исключает возможности продлить заплыв до Владивостока, что увеличит маршрут до шести тысяч километров.

Материалы по теме:
Правила хорошего «Дона». Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
Правила хорошего «Дона».Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
7 мая 2022
Екатеринбург привлекает тысячи туристов со всей России. Что посмотреть на границе Европы и Азии?
Екатеринбург привлекает тысячи туристов со всей России.Что посмотреть на границе Европы и Азии?
20 июля 2022
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты. Чем Приморье способно удивить туристов?
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты.Чем Приморье способно удивить туристов?
3 октября 2022

Ранее спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. 26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за время СВО. Зеленский выступил с заявлением

    Трое мужчин получили до 12,5 года колонии за добытого в российском охотхозяйстве лося

    В России ответили на слова эстонского чиновника о помощи при ударах ВСУ по Петербургу

    Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти

    Чеченский блогер купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду

    Тысячи бабочек превратились в белое облако на Алтае

    Популярность Windows 11 перестала расти

    В парламенте Великобритании пожелали запретить «Машу и Медведя» за пропаганду СССР

    Украина обратилась за помощью к 40 странам

    Россия направила Швеции ноту после атаки на посольство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok