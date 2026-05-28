Велопутешественник из Татарстана собрался доехать до Шанхая

Спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. Об экспедиции он рассказал в беседе с изданием «Татар-информ».
26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая. Его путь будет проходить через Уфу, Магнитогорск, Астану, Павлодар, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батор и Пекин, а последней точкой путешествия будет Шанхай.
Локалов рассказал, что пустится в очередной заезд уже в начале июля, 6-8 числа. На дорогу до Шанхая он планирует потратить примерно 120 дней.
Путешественник признался, что мысль о новом заезде появилась у него после экспедиции в Стамбул. После столь масштабного заезда он понял, что сможет преодолеть и не такие расстояния. «Дорога звала — это уже такая позитивная привычка, которая выработалась за то лето. Ключевая цель для меня — посмотреть, на что я действительно способен в одиночку», — объяснил свои чувства Александр.
Своим примером он хочет популяризировать спортивную психологию. В ходе заезда Локалов хочет проводить открытые встречи и выступать с лекциями для молодого поколения в разных городах.
Ранее тревел-блогер описал одно место в России фразой «ощущение, что стоишь на краю мира». Речь идет о плато Путорана в Красноярском крае.