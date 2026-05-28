Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:06, 28 мая 2026Моя страна

Велопутешественник из Татарстана собрался доехать до Шанхая

Путешественник из Татарстана готовится доехать на велосипеде из Казани до Шанхая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Edgar G Biehle / Shutterstock / Fotodom

Спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. Об экспедиции он рассказал в беседе с изданием «Татар-информ».

26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая. Его путь будет проходить через Уфу, Магнитогорск, Астану, Павлодар, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батор и Пекин, а последней точкой путешествия будет Шанхай.

Локалов рассказал, что пустится в очередной заезд уже в начале июля, 6-8 числа. На дорогу до Шанхая он планирует потратить примерно 120 дней.

Путешественник признался, что мысль о новом заезде появилась у него после экспедиции в Стамбул. После столь масштабного заезда он понял, что сможет преодолеть и не такие расстояния. «Дорога звала — это уже такая позитивная привычка, которая выработалась за то лето. Ключевая цель для меня — посмотреть, на что я действительно способен в одиночку», — объяснил свои чувства Александр.

Своим примером он хочет популяризировать спортивную психологию. В ходе заезда Локалов хочет проводить открытые встречи и выступать с лекциями для молодого поколения в разных городах.

Ранее тревел-блогер описал одно место в России фразой «ощущение, что стоишь на краю мира». Речь идет о плато Путорана в Красноярском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok