Велопутешественник из Татарстана собрался доехать до Шанхая

Путешественник из Татарстана готовится доехать на велосипеде из Казани до Шанхая

Спортивный психолог из Татарстана Александр Локалов заявил, что собрался доехать на велосипеде от Казани до Шанхая. Об экспедиции он рассказал в беседе с изданием «Татар-информ».

26-летний велопутешественник намерен в одиночку проехать 8888 километров через всю страну, Казахстан и Монголию, чтобы добраться до Китая. Его путь будет проходить через Уфу, Магнитогорск, Астану, Павлодар, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батор и Пекин, а последней точкой путешествия будет Шанхай.

Локалов рассказал, что пустится в очередной заезд уже в начале июля, 6-8 числа. На дорогу до Шанхая он планирует потратить примерно 120 дней.

Путешественник признался, что мысль о новом заезде появилась у него после экспедиции в Стамбул. После столь масштабного заезда он понял, что сможет преодолеть и не такие расстояния. «Дорога звала — это уже такая позитивная привычка, которая выработалась за то лето. Ключевая цель для меня — посмотреть, на что я действительно способен в одиночку», — объяснил свои чувства Александр.

Своим примером он хочет популяризировать спортивную психологию. В ходе заезда Локалов хочет проводить открытые встречи и выступать с лекциями для молодого поколения в разных городах.

