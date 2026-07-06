Названа еще одна версия пропажи семьи Усольцевых

Медик Дегтерев: Пропавший в тайге с семьей Усольцев мог попасть в заложники

Пропавший с семьей в тайге Сергей Усольцев мог скрыться под чужой фамилией или попасть в заложники. Об этом сообщает РГ со ссылкой на знакомого Усольцева, уральского медика Валентина Дегтерева.

По его мнению, исчезновение могло быть спланировано заранее. Дегтерев рассказал, что Усольцев занимался высокотехнологичными разработками, а его бизнес по производству краски был «верхушкой айсберга».

Помимо того, семья Усольцевых могла подвергнуться нападению, после чего Сергей оказался в заложниках. «Его номер совершенно точно активен, с него можно управлять банковскими счетами, налоговыми операциями», — поделился медик.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.