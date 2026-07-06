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19:40, 6 июля 2026Ценности

Зендея показала полуобнаженную грудь на презентации «Одиссеи»

Актриса Зендея в откровенном образе посетила презентацию фильма «Одиссея» в Лондоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images

Американская актриса и модель Зендея в откровенном образе посетила презентацию фильма «Одиссея» в Лондоне. Фото публикует издание Hola!.

29-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет сшитое на заказ белое платье от французского модного дома Jacquemus. Оно было оформлено высоким разрезом на юбке и глубоким вырезом на спине. При этом Зендея не стала надевать под него нижнее белье и показала публике полуобнаженную грудь.

В то же время она подобрала к наряду остроносые туфли на шпильке марки Christian Louboutin и завершила эффектный образ платком на голове и массивными круглыми серьгами в виде золотых монет из коллекции ювелирной марки Glenn Spiro Materials of the Old World.

В июне Зендея в одной дешевой футболке появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день».

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