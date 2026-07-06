Раскрыты шпионские подробности покушения на российского посла

Sabah: Покушение на посла России в Турции Карлова было частью шпионской операции

Вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова в 2016 году было частью шпионской операции, сценарий которой был показан в телесериале за два года до покушения. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Был вновь зарегистрирован тот факт, что FETÖ (движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает террористическим и обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году — прим. «Ленты.ру») является не только террористической организацией, но и шпионской и разведывательной сетью (...). Решением суда было задокументировано, что покушение на посла Карлова было кровавой сценой сценария сериала, написанного за океаном и исполненного в Турции», — передает издание.

По данным авторов материала, целью атаки было желание вызвать страх и возмущение со стороны всего мира, выставив Турцию «небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов».

В декабре 2016 года было совершено покушение на Карлова во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Стрелявшего ликвидировала полиция. По данным источника, преступник оказался бывшим сотрудником турецких правоохранительных органов. Москва квалифицировала произошедшее как теракт.