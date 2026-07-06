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19:38, 6 июля 2026Экономика

Россиянам посоветовали просить прибавку при возвращении на прошлую работу

HR-эксперт Мурадян: Уровень зарплаты может стать стимулом возвращения на прошлую работу
Вячеслав Агапов

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Уровень зарплаты может стать стимулом возвращения на прошлую работу. Просить прибавку при возвращении на старое место посоветовал HR-эксперт Гарри Мурадян, его цитирует НСН.

Как ранее сообщали эксперты SuperJob, почти половина компаний в России стала чаще возвращать бывших сотрудников. За последний год доля работодателей, которые усилили попытки вернуть бывших сотрудников, выросла с 32 до 48 процентов.

«Это напрямую связывают с кадровым голодом и рекордно низкой безработицей. На фоне демографии и дефицита рабочих рук в реальном секторе эта практика будет только усиливаться и станет частью системной HR стратегии, а не разовой акцией доброй воли. Ключевой стимул вернуться на прежнее место — именно уровень оплаты труда. Для массового и линейного персонала обычно речь о прибавке в 10-20 процентов, для дефицитных — в 20-30 процентов», — пояснил Мурадян.

Сейчас за вакансию в офисе конкурируют в среднем 11,4 человека. При этом на рынке линейных и квалифицированных рабочих ситуация совсем иная, так как стране остро не хватает курьеров, сварщиков и разнорабочих. Если сварщик ищет работу, то за него станут конкурировать 12 компаний, а за швею — восемь, добавил HR-эксперт.

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