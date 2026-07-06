Мужчина напал на полицейского на АЗС в российском регионе

В Иркутской области сотрудники Росгвардии и МВД задержали напавшего на полицейского на АЗС

В Иркутской области сотрудники МВД и росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, напавшего на полицейского на АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фигурант — житель поселка Усть-Ордынский. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, 5 июля на одной из АЗС задержанный нарушал общественный порядок и вел себя агрессивно. Он угрожал полицейскому, который требовал его прекратить такое поведение. В результате дебошир скрылся с места происшествия. Силовики разыскали его в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело после нападения автоподставщиков на полицейского.