Мужчина напал на полицейского на АЗС в российском регионе

В Иркутской области сотрудники МВД и росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, напавшего на полицейского на АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фигурант — житель поселка Усть-Ордынский. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранителей, 5 июля на одной из АЗС задержанный нарушал общественный порядок и вел себя агрессивно. Он угрожал полицейскому, который требовал его прекратить такое поведение. В результате дебошир скрылся с места происшествия. Силовики разыскали его в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело после нападения автоподставщиков на полицейского.