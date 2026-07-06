В России предупредили о подготовке Украиной провокаций на фронте

Тарабрин: Украина готовит в зоне СВО провокации с химическим оружием

Украина может вести провокации с химическим оружием в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Известиям» постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», — отметил дипломат.

По его словам, риски значительно увеличиваются, если учесть неблагоприятную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на фронте.

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.