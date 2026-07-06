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19:20, 6 июля 2026Бывший СССР

В России предупредили о подготовке Украиной провокаций на фронте

Тарабрин: Украина готовит в зоне СВО провокации с химическим оружием
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина может вести провокации с химическим оружием в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Известиям» постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», — отметил дипломат.

По его словам, риски значительно увеличиваются, если учесть неблагоприятную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на фронте.

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

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