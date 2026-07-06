Турист забрался на Эйфелеву башню, развесил флаги США и попал на видео

Турист залез на Эйфелеву башню, развесил на ней флаги США и был арестован

Турист забрался на Эйфелеву башню, развесил флаги США и попал на видео, его арестовали. Кадры публикует издание The Sun.

На видео мужчина поднимается на достопримечательность не по лестницам или с помощью лифта, а цепляясь за железные конструкции. Сообщается, что он смог подняться на высоту 300 метров и развесить несколько флагов. У подножия Эйфелевой башни собралась толпа наблюдателей, которые волновались за безопасность туриста.

В итоге мужчину арестовали на третьем этаже достопримечательности. Позже полиция также сняла повешенные им флаги США.

Ранее сообщалось, что подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию.