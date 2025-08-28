Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

17-летний ливийский подросток затащил украинку под Эйфелеву башню в Париже и изнасиловал. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на 25 августа. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, как и пострадавшая. Он силой затащил жертву в кусты и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию. Преступник был арестован.

Ведется расследование дела.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.