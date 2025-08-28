Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:13, 28 августа 2025Путешествия

Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Benoit Tessier / Reuters

17-летний ливийский подросток затащил украинку под Эйфелеву башню в Париже и изнасиловал. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на 25 августа. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, как и пострадавшая. Он силой затащил жертву в кусты и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию. Преступник был арестован.

Ведется расследование дела.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости