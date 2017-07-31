В Турции за два дня умерли пять российских туристов

На курортах Турции за минувшие выходные 29-30 июля скончались пятеро российских туристов. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Четверо отдыхающих умерли во время купания, причем некоторые из них — из-за проблем со здоровьем. Ростуризм призвал путешественников, прибывающих в Турцию и другие жаркие страны, учитывать особенности своего организма и влияние на него климата.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Туристам, в частности, посоветовали выделить пару дней на адаптацию к метеорологическим условиям в тропических и субтропических регионах. Кроме того, отдыхающим следует помнить о риске получить солнечный или тепловой удар, отметили в федеральном агентстве.

Путешественников также призвали быть особенно осторожными при контактах с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных заболеваний. Помимо этого чиновники порекомендовали отдыхать только в гостиницах с центральным водоснабжением и канализацией. Кроме того, в незнакомой стране, особенно с жарким климатом, следует пить лишь знакомые напитки и соки промышленного производства, а также бутилированную или кипяченую воду.

В воскресенье, 30 июля, стало известно о смерти российской туристки в турецкой провинции Анталья. Оксана Астафьева потеряла сознание во время купания. Женщину вытащили из моря и отправили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь 37-летней путешественницы.