Семилетняя россиянка погибла на турецком курорте

Семилетняя девочка из России погибла в турецкой провинции Анталья. Об этом в понедельник, 12 июня, агентству РИА Новости сообщили в российском генконсульстве.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Собеседник журналистов заявил, что ребенок упал с четвертого этажа гостиницы. Девочку доставили в больницу города Манагват в тяжелом состоянии, но спасти ее медики не смогли.

Портал NewsTurk сообщает, что девочка находилась на отдыхе вместе с бабушкой и дедушкой. Она вышла из номера в коридор, перегнулась через перила и упала на бетонный пол.

В феврале российский турист погиб в Таиланде после падения с 12-го этажа. Мужчина упал с балкона. По словам охранника, мужчина часто выпивал.